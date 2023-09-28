وائل الفشنى يكشف سبب بكائه أمام السيسي في احتفالية المولد النبوي (فيديو)

كشف المنشد الديني، وائل الفشني، سبب بكاءه في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً "بكائي في حفل المولد حالة من ربنا".

خرجت من حالة التركيز والرهبة أمام الرئيس السيسي إلى حالة خشوع مع الله

وأضاف وائل الفشني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه شعر بالبكاء أثناء الحفل عندما شعر بالأمان وبأن جميع الحاضرين في الاحتفالية يحبون وائل الفشني، موضحاً "انا خرجت من حالة التركيز والرهبة أمام الرئيس السيسي إلى حالة خشوع مع الله".

وتابع وائل الفشني، أن محبة الناس هي أهم شئ بالنسبة له في هذه الحياة، مشيراً إلى أن النغم الذي بداخله هو الذي يجعله في حالة خشوع دائمة.