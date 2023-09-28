عاجل
"التعليم": وفرنا منصات تعليمية على موقعنا بمشاركة مجموعة مدرسين مميزين (ميديا) أحد أبطال معركة الدبابات خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس المواجهة(فيديو)
الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وائل الفشنى يكشف سبب بكائه أمام السيسي في احتفالية المولد النبوي (فيديو)

المنشد الديني، وائل
المنشد الديني، وائل الفشني

كشف المنشد الديني، وائل الفشني، سبب بكاءه في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً "بكائي في حفل المولد حالة من ربنا".

txt

وائل الفشنى يستعد لإطلاق حفله الغنائي بمسرح ساقية الصاوي

خرجت من حالة التركيز والرهبة أمام الرئيس السيسي إلى حالة خشوع مع الله

وأضاف وائل الفشني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه شعر بالبكاء أثناء الحفل عندما شعر بالأمان وبأن جميع الحاضرين في الاحتفالية يحبون وائل الفشني، موضحاً "انا خرجت من حالة التركيز والرهبة أمام الرئيس السيسي إلى حالة خشوع مع الله".

وتابع وائل الفشني، أن محبة الناس هي أهم شئ بالنسبة له في هذه الحياة، مشيراً إلى أن النغم الذي بداخله هو الذي يجعله في حالة خشوع دائمة.

مواد متعلقة

وائل الفشني يلتقي جمهوره فى الساقية بهذا الموعد

موعد وأسعار تذاكر حفل وائل الفشني المقبل
الجريدة الورقية