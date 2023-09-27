عبدالرؤوف خليفة يهاجم قرار مجلس نقابة الصحفيين (فيديو)

رد الكاتب الصحفي عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على تصريحات نقيب الصحفيين حول إقالته من منصبه كرئيس للجنة الأسكان بسبب تأسيس جمعية للصحفيين خارج النقابة وهي ما تعد كيانًا موازيًا لنقابة الصحفيين، قائلا: " نقيب الصحفيين يترك كل الكيانات الصحفية الموازية في مصر، ويتحدث عن جمعية شرعية حصلت على الموافقات الرسمية القانونية.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" مساء اليوم ، أنه لا يعمل إلا تحت مظلة القانون، لافتًا إلى أن وزارة التضامن وافقت على تأسيس الجمعية وحصلت الجمعية على الإشهار.

وتابع عبدالرؤوف خليفة: "توجد جهات في الدولة تمنح مميزات للجمعيات الأهلية لا يتم منحها للنقابات، وبالتالي تلك الجمعية ستكون مفيدة للصحفيين خارج نقابة الصحفيين، وتم الحصول على توقيعات من مجلس النقابة بالإجماع أن تكون الجمعية تحت غطاء النقابة، خاصة أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع استغلال الجمعيات في أي عمل نقابي.

لا يوجد أي تضارب بين رئاسة لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين وتأسيس الجمعية

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لديه طلبات في الجمعية تصل لـ أكثر من 3 آلاف صحفي نقابي، إذ أن الصحفيين يبحثون عن من يساعدهم، ولا يوجد أي تضارب بين رئاسته للجنة الإسكان في نقابة الصحفيين وتأسيس الجمعية .

وأكد عبدالرؤوف خليفة أنه لم يحضر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم والذي شهد إقالته من منصبه ومخاطبة وزارة التضامن بسبب تعبه، موضحًا أن قرار إقالته كان قرارًا مسبقًا، وأنه أكبر من تلك الأمور، "أنا مطلبتش أكون رئيس لجنة الإسكان، أنا شفت مواقف في النقابة لم أتخيلها على الإطلاق، وخناقات وصراعات على المناصب،فقلت للزملاء: اللي مش عاوز لجنة يسيبها وأنا هاخدها".