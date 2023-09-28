أول أكتوبر.. إصدار عملات تذكارية من الفضة فئات الـ 5 و10 جنيهات (فيديو)

قال محمد ضياء، رئيس الإدارة المركزية للعمليات الفنية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن المصلحة تشارك دائما في المناسبات والأحداث المحلية والعالمية، من خلال إصدار العملات التذكارية أو المتداولة.

الاتفاق على إصدار عملات تذكارية من الفضة

وأضاف “محمد ضياء” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أنه تم الاتفاق على إصدار عملات تذكارية من الفضة، من فئات الـ 5 و10 جنيهات، والـ 50 قرشا والجنيه احتفالا بذكر انتصارات أكتوبر، مشيرا إلى أن سك العملات سيتم بمجرد صدور القرار.

وتابع: "بداية من شهر أكتوبر ستكون العملات جاهزة للمواطنين، من خلال المصلحة، مشددا على أن الإصدارات الفضية تصدر بشكل دوري لجميع الجهات والمناسبات.