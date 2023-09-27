نقيب الصحفيين يكشف أسباب إحالة عبدالرؤوف خليفة للتحقيق وإقالته من منصبه (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن سبب إحالة عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس النقابة زاستبعاده من رئاسة لجنة الإسكان.

وقال "البلشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، مساء اليوم : “عبدالرؤوف خليفة أعلن عن صفحته أنه قام بإنشاء جمعية، وهذه الجمعية تمارس نفس النشاط الخاص بلجنة الإسكان في نقابة الصحفيين، وهذا تعارض مصالح، وتعارض الدور الذي كان يقدمه داخل النقابة”

عبدالرؤوف خليفة سعى لتأسيسي الجمعية دون العرض على المجلس

وأكد نقيب الصحفيين أنه أقر بالموافقة على هذه اللجنة رغم رفضه نزولا على رأي الأغلبية، على أن يتم إنشائها تحت غطاء النقابة، وحينما تم اتخاذ إجراءات في النقابة، فوجئ أن عبدالرؤوف خليفة حصل على توكيلات من أشخاص لإنشاء الجمعية وسعى لتأسيسها دون العرض على المجلس، فتم إبلاغه بإيقاف كافة الإجراءات لحين عرضها على المجلس في انعقاده الكامل.

وتابع نقيب الصحفيين، “عبدالرؤوف خليفة سحب كافة الأوراق الخاصة باللجنة، وأكد أن هذه الأوراق شأن خاص به وليس بنقابة الصحفيين، وتواصلت بنفسي معه، وأخبرته أن الجمعية ستؤسس من خلال النقابة، إلا أني فوجئت بالرد من عبدالرؤوف خليفة بالرفض”، لافتا إلى أن الملف انتهى بإيقاف كل إجراءات تأسيس الجمعية، مع مخاطبة وزارة التضامن بإلغاء كافة الإجراءات، مع المناشدة بعدم تأسيس أي جمعية تحمل اسم الصحفيين.

وأردف نقيب الصحفيين: “ بعد شهور فوجئت بالإعلان عن جميعة خارج لجنة الإسكان، وتم دعوة المجلس اليوم لاتخاذ قرارات وغاب عبدالرؤوف خليفة عن جلسة اليوم، وتم عرض البيان الذي تم إصداره وإذا خالفت الحقيقة كلمة للمجلس حق أن يحاسبه" موضحا: " تم اتخاذ قرار بإعفاء عبد الرؤوف خليفة من منصبه كرئيس لجنة الإسكان، مع إحالته للتحقيق، ومخاطبة التضامن لوقف نشاط الجمعية.