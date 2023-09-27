عاجل
الهولندي هوغربيتس ينشر خريطة غامضة ويؤكد: أنا لا أتنبأ
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خالد الجندي: إحياء مولد النبي طاعة والقرآن احتفى بميلاد الرسل

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

 علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان "المولد النبوي طاعة أم معصية، فإذا كان معصية لا يجوز الاحتفال به، وإذا كان طاعة فهل علم النبي به أم لم يعلم، فإذا لم يعلم النبي أصبحنا نتهم النبي بالجهل، وإذا علمه فهل أبلغ الأمة به أم لا". 

 وعقب عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إنه لا يصح أن نقول علمها النبي أم جهلها، لأن اللفظ يمثل تطاولًا على النبي صل الله عليه وسلم، والصحيح أن نقول علمها أم لم يعلمها".

txt

رئيس جامعة أسيوط يهنئ المواطنين بذكرى المولد النبوي الشريف

txt

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1445هـ

 القرآن احتفى بمولد الأنبياء:

 وأشار إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي طاعة، والدليل على ذلك حفاوة القرآن الكريم بالمولد النبوي، حيث قال الله عز وجل في سورة مريم عن سيدنا يحي “وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا”، وفي موضع آخر عن نبي الله عيسى “وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا”.

 

مواد متعلقة

ذكرى المولد النبوي.. أهم 5 أفلام دينية فى تاريخ السينما المصرية

محافظ أسيوط يشهد إحتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف ويكرم أئمة ومتميزين

نقيب الصحفيين يكرم محمود التهامي بعد حفل المولد النبوي الشريف

ليفربول يهنئ العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف

"المولد النبوي الشريف في الثقافة الشعبية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الرئيس السيسي يشيد بكلمة شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي (شاهد)

الصعاب الحالية إلى زوال قريب.. رسائل السيسي خلال احتفالية المولد النبوي

الجريدة الورقية