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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صديقة ضحية جامعة القاهرة تكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

ضحية جامعة القاهرة
ضحية جامعة القاهرة

قالت الدكتورة وفاء بكير صديقة ضحية جامعة القاهرة، إن صديقتها موظفة  كلية الآثار من قبل زميلها المتهم بقتلها،  كانت مثل الملاك الذي يعيش وسط الناس، معقبة: “قمة في الأخلاق والأدب”.

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تفريغ كاميرات واقعة إنهاء حياة موظفة جامعة القاهرة على يد زميلها


وأضافت صديقة ضحية جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة mbc مصر،  مساء اليوم: "المتهم مكانش طبيعي خالص واتخانق مع مدير الكلية في رعاية الشباب، والضحية كانت شاهدة على الواقعة وشهدت عليه".

 المتهم أحرق سيارة الضحية أمام منزلها بسبب شهادتها ضده

وأشارت صديقة ضحية جامعة القاهرة إلى أن المتهم أحرق سيارة الضحية أمام منزلها بسبب شهادتها ضده في التشاجر الذي تم بينه وبين مدير الكلية.

 

 

 

 

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