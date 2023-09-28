صديقة ضحية جامعة القاهرة تكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

قالت الدكتورة وفاء بكير صديقة ضحية جامعة القاهرة، إن صديقتها موظفة كلية الآثار من قبل زميلها المتهم بقتلها، كانت مثل الملاك الذي يعيش وسط الناس، معقبة: “قمة في الأخلاق والأدب”.



وأضافت صديقة ضحية جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة mbc مصر، مساء اليوم: "المتهم مكانش طبيعي خالص واتخانق مع مدير الكلية في رعاية الشباب، والضحية كانت شاهدة على الواقعة وشهدت عليه".

المتهم أحرق سيارة الضحية أمام منزلها بسبب شهادتها ضده

وأشارت صديقة ضحية جامعة القاهرة إلى أن المتهم أحرق سيارة الضحية أمام منزلها بسبب شهادتها ضده في التشاجر الذي تم بينه وبين مدير الكلية.