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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هاني شاكر يطلق أغنية جديدة بعنوان بلاد البخت.. غداً

هاني شاكر
هاني شاكر

يستعد الفنان هاني شاكر لطرح أغنية جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء غدا الخميس.

 

الأغنية بعنوان بلاد البخت وهي الأغنية الثالثة لهاني شاكر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح من قبل أغنية مروق والكبير.

هاني شاكر

أحدث أغاني هاني شاكر 

 طرح الفنان هاني شاكر، أغنية جديدة له تحمل اسم مروق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الإلكترونية المختلفة، مستخدما تقنية الذكاء الاصطناعي AI في فيديو الأغنية.

 

 أغنية مروق لـ هاني شاكر، من كلمات وألحان: مصطفى شكري، وتوزيع: أحمد أمين، وإنتاج: محمد علام كيوب ميوزك، ميكس وماستر أسامة الهندي.

 

هاني شاكر يعلق على أزمة حفل ترافيس سكوت

حرص الفنان هاني شاكر، النقيب الأسبق لنقابة المهن الموسيقية، على أن يعلق على قرار إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر بالأهرامات، بعد الأزمة المثارة ضده في الوقت الراهن.

 

تابع هاني شاكر في مداخلة هاتفية لـ برنامج يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر: "أنا بعيد عن النقابة وتفاصيل الموضوع كله لكن أنا متأكد أن الدولة والمسؤولين ممكن أكيد أخدوا القرار المناسب".

أضاف هاني شاكر: "أنا معرفوش ومسمعتلوش أي شغل ممكن يكونوا وجدوا في اللي بيقدمه تجاوزات معرفش.. لكن واثق تمامًا أنهم مش هيلغوا الحفل إلا إذا كانوا متأكدين أن ده القرار الصح".

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الجريدة الورقية