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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

Gran Turismo يتخطى 110 ملايين دولار بشباك التذاكر العالمى

فيلم  Gran Turismo
فيلم  Gran Turismo

حقق إيرادات فيلم Gran Turismo إلى 110 مليونًا و484 آلاف دولار منذ طرحه يوم 25 أغسطس الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و14دقيقة.

فيلم  Gran Turismo  

وأنقسمت الإيرادات بين 41 مليونًا و784 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و68 مليونًا و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة سونى.

 

يلعب ديفيد هاربور دور البطولة في الفيلم المستوحى من لعبة الفيديو "Gran Turismo" المُلحقة بشركة Sony و PlayStation Productions، والتى سيخرجها نيل بلومكامب، صانع الأفلام الذى يقف وراء نجاحات الخيال العلمى مثل "District 9" و"Elysium"و"Chappie"، حسبما ورد فى موقع "variety".

 

أبطال فيلم  Gran Turismo  

فيلم Gran Turismo من بطولة كل من ديفيد هاربور، أورلاندو بلوم، ارشي ماديكوي، تاكيهيرو هيرا، دارين بارنت، جيري هورنر، دجيمون هونسو، جوشا سترادوفسكي، دانييل بويج، مايف كورتير ليلي.

 

 "Gran Turismo"هى سلسلة ألعاب فيديو سباقات يعود تاريخها إلى عام 1997، تم إطلاق أحدث إصدار،  "Gran Turismo 7" فى مارس 2022، وتم بيع أكثر من 80 مليون نسخة من سلسلة" TurismoGran "حول العالم.

أحداث فيلم  Gran Turismo  

يدور فيلم  ran Tursimo  حول قصة تحقيق الأمنيات النهائية للاعب Gran Turismo المراهق الذى فاز بمهاراته فى الألعاب بسلسلة من مسابقات إحدى شركات السيارات ليصبح سائق سيارة سباق محترفًا.

 

وكتب جيسون هول، وزاك بايلان السيناريو، مع إنتاج أسد قيزلباش من PlayStationProduction وكارتر سوان ودوغ بلغراد ودانا برونيتى، يُعد Kazunori Yamauchi و Hall، مبتكر لعبة الفيديو Gran Turismo، منتجًا تنفيذيا.

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