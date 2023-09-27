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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

البطة الصفرا اول فيلم عربي علي امازون برايم

فيلم البطة الصفرا
فيلم البطة الصفرا

رسميا تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم البطة الصفرا مع منصة امازون برايم العالمية علي أن يكون العرض الاول للفيلم علي المنصة .

فيلم البطة الصفرا

من جانبها اعلنت منصة امازون برايم التي بدأت في بث المحتوي العربي عليها أن فيلم البطة الصفرا سيكون أول فيلم سينمائي يعرض علي منصتها و التي يتعدي عدد مشتركيها المئة مليون مشترك و أن الفيلم سيعرض خلال الايام القادمة.

 

فيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبد الرحمن و غادة عادل و محمود حافظ و فرح الزاهد و ابرام سمير و صلاح عبدالله و احمد طلعت و حسن ابو الروس و عمرو رمزي و سامي مغاوري بالاضافة الي ظهور خاص جدا للنجم أحمد امين الذي إشترك في الفيلم كا ضيف شرف و من تأليف محمود عزت و إخراج عصام نصار و إنتاج شركة رايم للمنتج رامي السكري و فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي بالاضافة للمنتجين حامد مصطفي و كريم السكري

يذكر أن فيلم البطة الصفرا كان قد حقق ما يقرب من 2 مليون دولار في سينمات السعودية و الخليج و نال إشادات بالغة من الجمهور و النقاد في مصر و الخليج خاصة في السعودية و الذين أعتبروه من أهم أفلام موسم 2024 و أستطاع الفيلم الحفاظ علي المركز الثاني في الايرادات للافلام العربية لمدة اسبوعين.

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