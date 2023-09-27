البطة الصفرا اول فيلم عربي علي امازون برايم

رسميا تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم البطة الصفرا مع منصة امازون برايم العالمية علي أن يكون العرض الاول للفيلم علي المنصة .

فيلم البطة الصفرا

من جانبها اعلنت منصة امازون برايم التي بدأت في بث المحتوي العربي عليها أن فيلم البطة الصفرا سيكون أول فيلم سينمائي يعرض علي منصتها و التي يتعدي عدد مشتركيها المئة مليون مشترك و أن الفيلم سيعرض خلال الايام القادمة.

فيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبد الرحمن و غادة عادل و محمود حافظ و فرح الزاهد و ابرام سمير و صلاح عبدالله و احمد طلعت و حسن ابو الروس و عمرو رمزي و سامي مغاوري بالاضافة الي ظهور خاص جدا للنجم أحمد امين الذي إشترك في الفيلم كا ضيف شرف و من تأليف محمود عزت و إخراج عصام نصار و إنتاج شركة رايم للمنتج رامي السكري و فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي بالاضافة للمنتجين حامد مصطفي و كريم السكري

يذكر أن فيلم البطة الصفرا كان قد حقق ما يقرب من 2 مليون دولار في سينمات السعودية و الخليج و نال إشادات بالغة من الجمهور و النقاد في مصر و الخليج خاصة في السعودية و الذين أعتبروه من أهم أفلام موسم 2024 و أستطاع الفيلم الحفاظ علي المركز الثاني في الايرادات للافلام العربية لمدة اسبوعين.