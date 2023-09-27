جورج وسوف يروج لأغنيته الجديدة بعنوان "نجم عالى"

روج سلطان الطرب جورج وسوف، لأحدث أغانيه، بعنوان "نجم عالى" وشارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برومو الأغنية، قائلا:" اشتقت لفرحتكم بالأغاني الجديدة وسوف يتم طرحها قريبا".

جورج وسوف

وتشارك في الفيديو كليب الفنانة ديما قندلفت، كما أعربت عن سعادتها لمشاركة جورج وسوف الفيديو كليب، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "قريباً مع السلطان.. سلطان العاشقين".

جورج وسوف

وأحيا سلطان الطرب جورج وسوف، حفل غنائى الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

كما طرح جورج وسوف مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده

فيما انتهى سلطان الطرب جورج وسوف من تسجيل أحدث أغانيه، باللهجة المصرية، والتى تعاون فيها مع الموزع الموسيقى زيزو فاروق وألحان محمد يحيى وكلمات ملاك عادل.