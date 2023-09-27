ميرنا نور الدين ضيفة أول حلقتين من مسلسل "نصي التاني" لعلي ربيع

أعلنت منصة شاهد عن ضيفة أول حلقتين من مسلسل "نصي التاني" لعلي ربيع والذي سيبدأ عرضه يوم 28 سبتمبر.

مسلسل نصي التاني

نشرت الصفحة الرسمية لشاهد صورة الفنانة ميرنا نور الدين مع تعليق "رحبوا معانا بضيفة أول حلقتين النجمة ميرنا نور الدين انتظروها في مسلسل نصي التاني الليلة على شاهد".

أبطال مسلسل نصي التاني

مسلسل "نصي التاني" من بطولة علي ربيع ومحمد محمود ومحمود البزاوي وسلوى عثمان وياسمين عمر، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

مسلسل نصي التاني

ويظهر في الحلقات ضيوف شرف ومنهم وفاء عامر، ميرنا نور الدين، بسنت شوقي، رنا رئيس وأسماء أبو اليزيد، جيلان علاء، ثراء جبيل، إيمان السيد.

مسلسل نصي التاني

وكان على ربيع قد كشف عن تفاصيل دوره في المسلسل وقال:"أقدم دور "نادي حمدي النادي" هو شاب بسيط، مالوش علاقة بالحب، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني".