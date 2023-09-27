أحمد سعد يستعد برفقة ميريام فارس لإحياء حفل غنائي في دبي

يستعد النجمان أحمد سعد وميريام فارس، لإحياء حفل غنائي، في دبى بدولة الإمارات، بعد غد الجمعة 29 سبتمبر الجارى، ويقدم النجمان مجموعة مميزة من أبرز أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

أحمد سعد وميريام فارس

أحمد سعد

من ناحية أخرى، يذكر أن أحمد سعد أحيا مؤخرًا، حفلا كامل العدد فى مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين فى دورته الأولى، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه وسط هتاف الجمهور، إذ قدم أغاني: "إيه اليوم الحلو ده" و"وسع وسع" و"صدقيني".

وأكد أحمد سعد فى تصريحات له، أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها بعد حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى ورفعت شعار كامل العدد.

تابع أحمد سعد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الإمكانيات لخروج الحفل فى أفضل صورة شرفتنا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أنه سعيد بعرض حفلته غدًا على قناة اون إحدى قنوات المتحدة، وعرض الحفلات الأخرى أيضا.