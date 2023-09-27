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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم The Equalizer 3 يتخطى 148 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى

فيلم  The Equalizer
فيلم  The Equalizer 3

حققت إيرادات فيلم The Equalizer 3 إلى 148مليونا و688 ألف دولار منذ طرحه يوم 1سبتمبر الجارى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

فيلم  The Equalizer 3 

إيرادات فيلم  The Equalizer 3 

وأنقسمت الإيرادات بين 74 مليونا و332 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 58 مليونا و700 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

 

أحداث فيلم  The Equalizer 3  

يدور فيلم The Equalizer 3 منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومي، ناضل روبرت ماكول (دينزل واشنطن) من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد عزاء غريبًا في خدمة العدالة نيابة عن المضطهدين، حيث يجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليينـ، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.

 

الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.

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