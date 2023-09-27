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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم العميل صفر بشباك التذاكر السعودي

فيلم العميل صفر
فيلم العميل صفر

حقق فيلم "العميل صفر" للفنان أكرم حسنى، إيرادات بلغت 8.251.653 مليون ريال سعودى بما يعادل 43.258.386 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر السعودى خلال 5 أسابيع عرض إذ انطلق الفيلم في سينمات المملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الماضى بعد عرضه في مصر بأسبوع.

فيلم العميل صفر

وعلى مستوى شباك التذاكر المصرى يواصل فيلم "العميل صفر" تصدره شباك تذاكر موسم الصيف السينمائى 2023 محققا إيرادات تخطت 33 مليون جنيه خلال 6 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الماضي.

فيلم العميل صفر

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

 

يخوض أكرم حسنى أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما بفيلم "العميل صفر" بعدما حقق أكرم عدة نجاحات حققها اكرم فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم أفلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022

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