الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عفاف راضى تتلقى عزاء شقيقها المخرج منير راضى بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء المخرج منير
عزاء المخرج منير راضى

حرصت الفنانة عفاف راضي على تلقي عزاء شقيقها المخرج الراحل منير راضى، بمسجد الحامدية الشاذلية، كما حضرت ابنتها المطربة مي كمال، وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى، المخرج أشرف فايق، والإعلامي محمود معروف.

عزاء المخرج منير راضى

وكانت أسرة المخرج الكبير الراحل منير راضي قد شيعت جثمانه مع عدد من صناع السينما، فمن أسرته حضر شقيقه مدير التصوير مجدي راضي، وابن شقيقه المخرج إيهاب راضي نجل الراحل محمد راضي، والمخرجة حنان راضي، والمخرج محمد مصطفى، ومدير التصوير سمير جبر، ود. حسين بكر مدير التصوير وأحد تلامذته المقربين، وشيعت جنازته ودفن بمدافن مدينة نصر.

المخرج الراحل منير راضى



يذكر أن الراحل ينتمى لعائلة راضى الفنية، والتى ساهمت فى إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.

منير راضى نشأ فى أسرة فنية تضم عددا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى – وقد أصبح الراحل مخرجا فيما بعد، وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، هما "زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب".

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