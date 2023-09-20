محمد رمضان خارج السباق الرمضاني القادم استعدادًا لـ"أسد أسود"

أكد الفنان محمد رمضان خلال تصريحات له، إنه قرر عدم خوض السباق الرمضانى المقبل 2024، وذلك من أجل تفرغه لفيلمه الجديد "أسد أسود".

محمد رمضان

تفاصيل فيلم "أسد أسود"

فيلم "أسد أسود" من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد دياب، والمقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كافة التفاصيل، خاصة أن مخرج العمل شرع فى ترشيح الممثلين وغيرها من التفاصيل الخاصة بالفيلم .

محمد رمضان

كما أكد رمضان، انه أرجأ الجزء الثانى من مسلسل "جعفر العمدة" إلى رمضان 2025، حيث يكون هناك وقت كافى لكتابة السيناريو ودخول أحداث جديدة على القصة، لاسيما أن الجمهور متشوق للغاية للجزء الثانى رغم الإعلان عن الجزء الثانى، مع المنتج محمد السعدى، حيث تعاقد رمضان مع شركة ميديا هب الفترة الماضية على تقديم عمل درامي خلال الفترة المقبلة.

محمد رمضان

حصد الفنان محمد رمضان، جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن مسلسل جعفر العمدة، الذى عُرض في شهر رمضان الماضى، وذلك خلال حفل موريكس دور.

مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

مسلسل جعفر العمدة

أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة "محمد رمضان" وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا.