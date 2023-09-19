الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم فوي فوي فوي بشباك التذاكر منذ بداية عرضه

فيلم فوى فوى فوى
فيلم فوى فوى فوى

حقق فيلم "فوي فوي فوي" للفنان محمد فراج أمس الاثنين إيرادات بلغت 639 ألفا و26 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أيام من طرحه في السينمات المختلفة 4 ملايين و641 ألفا و332 جنيها.

فيلم فوى فوى فوى

أحداث فيلم فوى فوى فوى

"فوى فوى فوى" هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

 

أبطال فيلم فوى فوى فوى

فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

 

وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار كشفت عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

من المقرر أن تستقبل جائزة الأوسكار ترشيحات الدول على جائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية ثم يتم اختيار الأفلام المتنافسة وتعلنها لحين يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بناء على اختيار إدارة الأوسكار، ويأتي ذلك بعدما غابت مصر عن ترشيح فيلم يمثلها في الأوسكار.

txt

فيلم "ع الزيرو" يحصد إيرادات متوسطة أمس

مواد متعلقة

مي فاروق تعود مجددًا مع بدايات الشتاء بأغنية "ليه"

بكاء رضوى الشربيني على الهواء والسر في "القائمة"

محمد هنيدي يواصل تصوير فيلمه "الجواهرجي" بمصر الجديدة

فيلم فوي فوي فوي.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

فيلم "العميل صفر".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

انهيار المخرجة منال الصيفي أثناء تشييع جثمان زوجها الراحل أشرف مصيلحي

موعد تشييع جنازة والدة إسلام إبراهيم فى مسجد عمرو بن العاص بدمياط

The Nun2 يتخطى 101 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي
الجريدة الورقية