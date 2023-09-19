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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "بيت الروبي".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

فيلم بيت الروبى
فيلم بيت الروبى

حقق فيلم "بيت الروبى" للفنان كريم عبد العزيز إيرادات بلغت 89 ألف جنيه فى آخر ليلة عرض فى السينمات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 129 مليونا و100 ألف جنيه، حيث أصبح أعلى فيلم في تاريخ السينما المصرية حتى الآن.

فيلم بيت الروبى

أبطال فيلم "بيت الروبى"

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

 

أحداث فيلم "بيت الروبى"

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

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