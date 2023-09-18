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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مي فاروق تعود مجددًا مع بدايات الشتاء بأغنية "ليه"

مي فاروق تعود مجددًا
مي فاروق تعود مجددًا بأغنية "ليه"

طرحت الفنانة مي فاروق عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو فيديو بالكلمات يتضمن مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه"، والتي تفتتح بها نشاطها الفني مع بدايات موسم الشتاء.

أغنية "ليه"

أغنية "ليه"

وأغنية "ليه" من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة “ديجيتال ساوند”.

 

وتدور فكرة تصوير الفيديو فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مي فاروق عن معنى كلمات الأغنية.

https://youtu.be/6uOLWqFxADw?si=EkswNyzNExbk1pQD

يذكر أن المطربة مي فاروق روجت منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" لطرح أغنيتها الجديدة "ليه" ونشرت البوستر الدعائي وعلقت عليه قائلة: ليه قريبا.

ومن ناحية أخرى أحيت مي فاروق حفلاً جماهيرياً الشهر الماضي، بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها في السعودية، وقدمت خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل منها: "في يوم وليلة وألف ليلة وليلة وسيرة الحب وبعيد عنك، وبتونس بيك"، وعدداً من الأغنيات الأخرى التي أشعلت حماس الجمهور وتفاعلوا معها بالتصفيق الحار والترديد وراءها.

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