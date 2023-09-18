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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بكاء رضوى الشربيني على الهواء والسر في "القائمة"

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بكت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة cbc سفرة، أثناء مناقشتها لمشكلة مهمة يتعرض لها العديد من المتزوجين وهي "القائمة".

 رضوي الشربيني

استضافت رضوى الشربيني في حلقتها بعض من السيدات التي تعرضن للظلم والقهر على يد أزواجهن بسبب تنازلهم عن "القائمة"، من بينهم ربة منزل تدعى هاجر لطفي.

وبدأت رضوى الشربيني تستمتع لحديث السيدة التي كشفت كن كم الظلم والقهر الذي تعرضت له على يد زوجها، مشيرة إلى أنه جعلها خادمة لوالدته وبناته ورغم ذلك قام بالزواج عليها من فتاة أخرى.

 

رضوى الشربيني تبكي على الهواء

تابعت هاجر حديثها عن قصة معاناتها منذ بداية الزواج، مشيرة إلى أنها كانت طالبة في كلية الآداب قسم إعلام لكنها لم تستكمل تعليمها وحملت في البداية رغم معاناتها مع زوجها إلى أنها ظلت متحملة ما يصيبها حتى تحافظ على عائلتها.

 رضوي الشربيني

وأشارت إلى أن زوجها بدأ يضربها حتى أنها كانت تغضب وتذهب إلى منزل أٍسرتها وبعدما تكرر هذا قام زوجها برفع قضية طاعة ضدها، وقام بتهديد بالزواج من أخرى.

أضافت هاجر لطفي أنه سرعان ما تزوج من أخرى و شرطها الوحيد لمهرها هو الانفصال عن زوجته، وقام بحرمانها من كافة حقوقها، مع عدم التكلف بمصاريف ابنهم، رغم احتياجه إلى عملية جراحية.

https://www.facebook.com/heyawabas/videos/127208367117217/?ref=embed_video&t=4

أكملت هاجر لطفي كاشفة عن تفاصيل طلاقها: "جوزي طلقني غيابي، وقامت والدته بالتهجم علي وسرق إخواته كل ممتلكاتي وما كان في الشقة، دمروني ودمروا حياتي"، لتدخل السيدة ورضوى الشربيني في حالة انهيار شديدة.

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