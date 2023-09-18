أحمد سيف النصر : تجارة الحيوانات الأليفة " مربحة " وتحسين سلوكيات الأطفال وتقوى المناعة

أحلام صغيرة من شرق السودان

أثبتت دراسات علمية عديدة أن الأطفال المصابين بالتوحد الأكثر تواصلا بحواسهم مع الحيوانات الأليفة ليصبحوا أصحاء جسدياً ونفسياً وأكثر صبراً وحزما .

تجولت " الوفد " فى منطقة العتبة ، وفيها تشعر وكأنك انتقلت إلى أحد الأحياء السودانية ، فمحال بيع الحيوانات الأليفة منتشرة بكثرة هناك ومعلق عليها لافتات لأسماء سودانية .

أحمد سيف النصر، الشاب العشرينى ، ترك بلده مثل آلاف الأشقاء السودانيين بعد تدهور الأوضاع فى الخرطوم عام ٢٠٢٠ ، متوجهاً إلى القاهرة ، فى رحلة واجهته الصعاب فى بدايتها ، ليستطيع التغلب عليها ، أملا فى إستكمال حلمه الذى بدأه فى عام ٢٠٢١ فى رعاية الحيوانات الأليفة ، ليستقر فى منطقة فيصل .

ويضيف " سيف النصر " أصبح لدى أصدقاء مصريون ، فمصر شعبها الطيب لا يشعرك بغربة ، ولا شك أن تجارة الحيوانات " مربحة " ، فأسعار القطط تبدا من ٣٥٠ جنيه والكلاب من ٧٠٠ جنيه ، كما أنها تحسن من سلوكيات الأطفال وتجعلهم أسوياء لما تزيد من ثقتهم بنفسهم ويتغلبون على خوفهم ، وأحلم بأن يعم السلام السودان وأعود بلدى فى أقرب وقت ، لتأسيس أول وأكبر شلتر لرعاية الحيوانات فى السودان ، كما حصلت على كورسات لكيفية رعاية الحيوانات .

وأشار إلى أنه بعد مرور عام اسست شركة خاصة متخصصة فى مجال تربية الحيوانات الأليفة فى السودان ( مياو )، وزوجتى فتاة سودانية استطاعت ادارة جميع أعمالى فى السودان بنجاح كبير ، وانجبت طفلتين ٣ سنين و ٦ شهور .