أسعار العملات الأوروبية أمام الجنيه صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار العملات الأوروبية.. حالة من التباين شهدتها أسعار العملات الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وسجل سعر اليورو اليوم نحو 33.09 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاوروبية خلال تداولات اليوم الأحد في البنوك المصرية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات الاوروبية اليوم في البنك المركزي المصري

اليورو

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.09 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.45 جنيه للشراء، و38.58 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.88 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 32.86 جنيه للشراء، و33.28 للبيع.

بنك مصر: 32.77 جنيه للشراء، و33.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.77 جنيه للشراء، و33.16 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.87 جنيه للشراء، و33.28 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 38.30 جنيه للشراء، و38.70 للبيع.

بنك مصر: 38.18 جنيه للشراء، و38.58 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.18 جنيه للشراء، و38.58 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.30 جنيه للشراء، و38.70 للبيع.