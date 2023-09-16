يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

بث مباشر مباراة الرائد ضد النصر يوتيوب: يلا كورة الآن مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم يلا شوت، في الجولة السادسة من الدوري السعودي لعام 2024، سيحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نادي الرائد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الرائد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024.

بعد بداية متعثرة بهزيمتين، انتفض النصر في وجه الجميع وحقق 3 انتصارات كبيرة متتالية، آخرها أمام الحزم بـ5 أهداف لهدف خارج الديار.

الرائد يحتل المركز الـ15، وحتى الآن لا يحظى ببداية جيدة بعد أن جمع 4 نقاط من 5 مباريات فقط، مما يُزيد الضغوطات على لاعبيه عند مواجهة النصر.

ومن المنتظر أن يقود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريق النصر في مباراة اليوم أمام الرائد، والتي سيبحث خلالها العالمي عن مواصلة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وخسر في مباراتين، ويسعى لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في مباراة اليوم أمام الرائد.

أما اللافت في هذه المباراة، فهو مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، حيث سيقود الفريق ويسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين. يعتبر رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ومشاركته في الدوري السعودي تعتبر حدثًا كبيرًا للمشجعين.

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يتطلع فريق النصر إلى تحقيق الانتصار الرابع على التوالي في مباراة اليوم، في حين يسعى الرائد لتحقيق الانتصار الثاني هذا الموسم وتحسين مركزه في الجدول. إنها مباراة لا تُفوت، ومن المتوقع أن تكون مليئة بالمشاهد الرائعة والتحديات الكروية المثيرة.

ما هو موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي؟

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والرائد اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد؟

تمتلك مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات الدوري السعودي، حيث سوف تنقل مباراة النصر والرائد مباشر عبر قناة SSC 1 السعودية، وقد كلفت القناة المعلق فارس عوض ليكون معلق مباراة النصر ضد الرائد.