أزمة «دمغة» بندوة «مهندسين» القاهرة

فى ورشة عمل لطرق تحصيل الدمغة الهندسية بتاريخ 29مايو 2022 بنقابة مهندسين القاهرة وبحضور أمين عام مهندسين نقابة القاهرة المهندس ضياء الكيكى وأمين الصندوق المهندس نادر شمس ومدير إدارة الدمغة أثناء الندوة تم مناقشة عدد 12 شركة مستحق عليهم دمغة متقادمة منذ 2016 بمبلغ 2500 مليون جنيه. وذلك بحسب أرقام موجودة بميزانياتهم وهم أعلنوها على مواقعهم الإلكترونية، وناقشت الندوة شكل الخطابات وتسجيلها فى دفاتر مرقمة وموقعة غير قابلة للتعديل ومختومة بخاتم الإدارة المالية وليس خاتم إدارة الدمغة وبالتالى تكون هناك مراجعة من الإدارة المالية لما تم تحصيله وما لم يتم تحصيله حتى لا يسقط بالتقادم. وبالتالى يظهر فى الموازنات والميزانيات كديون متنازع عليها.

بتاريخ 1 سبتمبر تقدم المهندس أحمد عكاشة بطلب لعقد ندوة بنقابة القاهرة لمناقشة قضية الدمغة والمقترحات التى يراها للحصر ودعا مهندسى حلوان للحضور فى قاعة مكيفة مع هدية من نقيب المهندسين للحضور وذلك بحضور المسئولين بنقابة القاهرة وممثلين عن إدارة الدمغة وفى خلال 48 ساعة تمت الموافقة على الطلب وتم نشر الدعوة للمهندسين وطالب المهندس جمال عبدالمنعم أحد أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين بحضور المهندس عبدالله سالم باعتباره أول من نادى بتحصيل الدمغة من كبرى الشركات عن طريق أرباحها وميزانيتها المدرجة بالبورصة وحتى يكون هناك طرف من خارج المسئولين النقابة يرد على المقترحات وعرض أفكار أخرى ولكن فوجئ المدعوون برفض المهندس أحمد عكاشة حضور عبدالله سالم واقتصار الندوة على تقديم رؤيته فقط وبعد ساعات تم إلغاء الندوة.

رفض حضور المهندس عبدالله سالم للندوة دفع المهندس جمال عبدالمنعم إلى تقديم طلب إلى نقابة مهندسين القاهرة بعقد ندوة خاصة بالدمغة وكان الرد من النقابة إحضار إثباتات الشخصية للحاضرين وسيتم الرد خلال 21 يوماً وهو ما اعتبره المهندسون تأجيلاً إلى أجل غير مسمى.

وبحسب كلام المهندس جمال عبدالمنعم، فإن الأمين العام المهندس محمود عرفات أكد أن هيئة المكتب وافقت على عقد لقاء مع المهندس طارق النبراوى يوم 25 من الشهر الجارى وكل المسئولين عن الدمغة الهندسية والدعوة عامة للجميع لمناقشة آليات تحصيل الدمغة الهندسية.