رئيس مياه الفيوم يتفقد الورشة الفنية للتدريب والتقييم العملي

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم، الورشة الفنية للتدريب والتقييم العملي بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة، وذلك برفقة المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه و سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية والتدريب، واللواء اشرف عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للأمن، والدكتور محمود الغندقلي مدير عام التدريب.

وأكد النجار، على أهمية وضرورة تجهيز الورشه بالمعدات والالات والادوات اللازمة على اتم وجه طبقا لتعليمات الادارة العامة للتدريب والادارة العامة للمسار الوظيفى بالشركة القابضة، وذلك لإجراء التدريب العملي لفني حملة وفنى ميكانيكا وفنى تشغيل مياه وذلك لأهمية التدريبات العملية وربطها بالتدريب النظرى لرفع المهارات وتحسين القدرات وإكساب العاملين الخبرة العملية وتطبيقها فى مجالات العمل.

وأشار إلى حرص الشركة على أهمية مهارة عناصرها البشرية والارتقاء بتنمية النواحي العملية والعلمية على حد السواء كونهم الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج وتقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين.

تكريم

ومن جهه أخرى كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، 4 من المتميزين في اختبارات المسار الوظيفي للترقي لوظيفة رئيس قطاع و6 من المتميزين باختبارات المسار الوظيفي للترقي لوظيفة مدير عام و57 موظفاً من المتميزين باختبارات المسار الوظيفي للترقي للدرجات الوظيفية الأخرى وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة .

وحضر حفل التكريم المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه، والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل، ومحمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري ،وسامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية، والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي، واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن.

وأكد النجار، حرص الشركة على تكريم الكوادر المميزة وتطوير مهارات العاملين العملية والعلمية على حد سواء مما يسهم في تحسين منظومة العمل بالشركة وخدمة أهدافها .

ولفت إلى أن اختبارات المسار الوظيفي تمت بتوجيهات وبإشراف كامل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعد شرط أساسي للترقي للدرجات الأعلى لكافة التخصصات الفنية والإدارية بالقطاعات المختلفة بالشركة .

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