الوداد البيضاوي يتعثر أمام هافيا الغيني بدوري أبطال أفريقيا

تعادل الوداد البيضاوي المغربي مع نظيره هافيا كوناكري الغيني إيجابيًا بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لانسانا كونتي في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

أحرز بولي سامبو، مهاجم الوداد البيضاوي، أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الحادية عشرة، قبل أن يدرك التعادل محمد دامورو لصالح فريقه هافيا بالدقيقة 45.

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة في المغرب على ملعب الوداد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

وكان الوداد وصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة، لكنه خسر أمام الأهلي الذي توج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وفي نفس الدور فاز شباب بلوزداد الجزائري على رينجرز السيراليوني بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأخير، فيما فاز الترجي على نظيره دوان البوركيني بهدف نظيف خارج الديار.