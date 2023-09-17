تعليم نجع حمادي يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبدء العام الدراسي الجديد

عقد أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأحد 17 من سبتمبر الجاري، اجتماعًا تنسيقيًا، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، استهدف مديري المدارس الابتدائية، في حضور عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، وخالد السيد رئيس قسم الجودة واللامركزية، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، ووليد مغربي عضو قسم البيئة والسكان، وذلك لمناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد مدير عام الإدارة، علي ضرورة تنفيذ الكتاب الدوري رقم ( 33 ) الصادر بتاريخ 7/9/2023 والخاص بإجراءات الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م مع الالتزام بكافة البنود الواردة به ، وكذا تنفيذ القرار الوزاري رقم (167) والصادر بتاريخ 5/9/2023 والخاص بالزي المدرسي الموحد لطلاب وتلاميذ المدارس الرسمية، والقرار الوزاري رقم ( 63 ) والصادر بتاريخ 3/9/2023 بشأن المصروفات المدرسية.

وشدد " الدردير " على ضرورة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية نحو إزالة الغرف العشوائية، والأبواب الحديدية الموجودة علي سلالم المدارس، وضرورة تنفيذ الكتاب الدوري الخاص بمجموعات الدعم المدرسي لتلاميذ وطلاب المدارس.

وأشار مدير عام الإدارة، إلي إمكانية الاستعانة بخريجي الجامعة اللاتي يؤدين الخدمة العامة لسد العجز في المدارس مع المتابعة المستمرة لهن، مع ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحميل مدير المدرسية مسؤولية عدم المتابعة، والعامل النوبتجي مسؤولية عدم تنفيذ التعليمات.

كما أكد مدير عام الإدارة، علي ضرورة متابعة مخزن الكتب لاستلام الكتب الدراسية وتوزيعها للتلاميذ والطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية، مشددا علي حظر الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تخص العملية التعليمية لأي وسيلة إعلامية إلا بعد الحصول علي تصريح من الجهة المختصة بالوزارة.