مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الرائد ضد النصر تويتر: مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم يلا شوت" ستتاح للجماهير فرصة مشاهدة بث مباشر لمباراة النصر والرائد اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر في إطار الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" لموسم 2023-2024. ستُقام هذه المواجهة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، معقل فريق الرائد.

من المقرر أن تنطلق مباراة النصر والرائد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وستكون هذه المباراة مناسبة مثيرة لعشاق كرة القدم لمتابعة أحداثها ودعم فرقهم المفضلة."

بث مباشر مباراة النصر والرائد

بينما تنطلق مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري في منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي وسط ترقب كبير من جانب الجماهير العربية والعالمية في كل مكان في العالم

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي والرائد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي والرائد | من هنــــا

بينما تنطلق مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم في تمام الساعة ال 3 مساء بتوقيت موريتانيا والساع ال 4 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والساعة ال 5 مساء بتوقيت السودان وليبيا وفي تمام الساعة ال 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال كما تنطلق مباراة النصر والرائد بث مباشر في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيًلا على نظيره فريق الرائد، تايوم السبت، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المنتظر أن يقود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريق النصر في مباراة اليوم أمام الرائد، والتي سيبحث خلالها العالمي عن مواصلة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الرائد

حارس المرمي: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، محمد عبد الحكيم، كونان.

خط الوسط الميداني: الخيبري، أوتافيو دا سيلفا، بروزوفيتش.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني.

مباراة النصر والرائد مباشر عبر قناة SSC 1 السعودية

التردد 12417.

من خلال اختيار معدل ترميز القناة 30000.

عن طريق إدخال الاستقطاب عمودي.

بينما يتم معدل تصحيح الخطأ 5/6.

من خلال جودة القناة HD.

تردد قناة SSC على النايل سات

تبث قناة SSC على القمر الصناعي النايل سات، ويمكن ضبط ترددها على النحو التالي: