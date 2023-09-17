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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

افتتاح البرنامج التدريبى لأعضاء دول الكوميسا بمدينة 6 أكتوبر

إفتتاحية البرنامج
إفتتاحية البرنامج التدريبى لأعضاء دول الكوميسا بمدينة 6 أكتو

شهد اليوم الأحد إفتتاحية البرنامج التدريبي لأعضاء دول لجنة حماية المستهلك بمنظمة الكوميسا .

حرص جهاز حماية المستهلك على التعاون المستمر مع أعضاء دول لجنة حماية المستهلك بمنظمة الكوميسا ، وتعزيز العمل الأفريقى المشترك ، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية ، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أى ممارسات احتكارية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد ، وذلك تنفيذا لأحد محاور إستراتيجية عمل الجهاز فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الأخرى ومن بينها أجهزة حماية المستهلك النظيرة .

وذلك بحضور المهندس أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، مع وفد لجنة الكوميسا ، بمقر الجهاز بالقرية الذكية B115 بمدينة 6 أكتوبر .

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