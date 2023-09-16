نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي اثلج صدور الفلاحين من لؤلؤة الصعيد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس ادارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اثلج صدور الفلاحين في ذكري عيدهم ال71 من لؤلؤة الصعيد بحزمه من القرارات المخففه للاعباء، لافتا أن كل يوم يمر يزيد حب البسطاء والفلاحين للرئيس السيسي لانه دوما وابدا ينحاز لهم.

واضاف عبدالرحمن أنه حضر الاحتفالية اليوم بقرية سدس التابعه لؤلؤة الصعيد محافظة بني سويف وشعر بالفخر والامتنان لكلمات الزعيم القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي رغم الازمات الاقتصادية العالميه الا انه انحاز للأسماء والفلاحين واصدر حزمه من القرارات التي تخفف الاعباء عن البسطاء والمتعثرين.

واشار عبدالرحمن الي ان الرئيس أصدر 8 قرارات كلها تهدف لتخفيف الاعباء، حيث افتتح الرئيس قراراته بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.



ثم زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

وأكد عبدالرحمن أن الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

كما أمر بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

وقرر سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

واختتم السيد الرئيس قراراته بتوجيه للبنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

و إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

مما اعتبر هدية الرئيس للفلاحين في عيدهم.