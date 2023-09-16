بصمة محلية تعطي الأهلى التقدم على التعاون في الشوط الأول

فرض فريق الأهلى السعودي التقدم على نظيره التعاون بهدفين دون مقابل والتي انتهى بها الشوط الأول من اللقاء، في المواجهة الجارية على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2023 – 2024.

الأهلى يتقدم على التعاون بهدف هندي وأخر عكسي

افتتح اللاعب عبدالباسط هندي التهديف للنادي الأهلى في الدقيقة 4 ليعطي الراقي سيطرة في الشوط الذي كان فيه نادي التعاون أقرب للتسجيل، حتى جاء اللاعب وليد عبدالوهاب الأحمد مدافع سكري القصيم ليسجل الثاني للراقي عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 23.

بدلاء الأهلي والتعاون للشوط الثاني

يمتلك النادي الأهلى على مقاعد البدلاء بسام الحريجي وإبراهيم الزبيدي وفهد الحمد وفهد الرشيدي وزياد الجهني وسميحان النابت وسعد بالعبيد عبدالله عبده وعلي الأسمري، والذي يمكن للمدرب الألماني يايسلة الاستعانه بهم للمحافظة على التقدم وحصد الثلاثة نقاط خوفًا من مكر الذئاب في الشوط الثاني.

بينما يمتلك نادي التعاون على مقاعد البدلاء كل من موسي بارو وعبدالفتاح آدم ومحمد الضليفع وفهد العبدالرزاق وعون السلولي وعبدالملك الشمري واياد مدني وأحمد اشرف وسطام الروقي، يمكن للمدرب شاموسكا الاستعانه بهم كأسلحة في النصف الثاني من اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلى إلى 15 نقطة في المركز الثالث محققًا الانتصار الخامس عقب هزيمة وحيدة، على الجانب الأخر يتوقف رصيد نادي التعاون عند 13 نقطة في المركز الخامس، ويخسر الأقوى دفاعيًا بعدما استقبلت شباكه هدفين فقط قبل اللقاء.