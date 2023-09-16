شرح التعديلات فى قانون كرة القدم لـحكام الفيوم

اقامت لجنة حكام الفيوم، يوم تدريبي للحكام شمل شرح التعديلات الجديدة فى قانون كرة القدم والتى سيتم تطبيقها خلال الموسم بالاضافة الى اجراء تدريب بدنى للحكام وذلك فى مركز شباب مطرطارس .

حضر اليوم التدريبى الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم، والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى .وشهد اليوم التدريبى الكابتن سامح سعد عثمان المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم .

القى الكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى محاضرة عن التعديلات الجديدة فى قانون كرة القدم والتى اقرها الاتحاد الدولى و شملت المواد 3 والخاصة باللاعبين والمادة 6 الخاصة بالحكام الاخرون والمادة 7 التى تتعلق بمدة المباراة والمادة 10 والخاصة بتحديد نتيجة المباراة "احتساب الاهداف" والمادة 11 الخاصة بالتسلل والمادة 12 عن الاخطاء وسوء السلوك والمادة 14الخاصة بـ ركلة الجزاء .

عقب ذلك قاد الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة تدريب بدنى للحكام شمل السرعة والتحمل العام وذلك تمهيدا لخوض الحكام اختبارات "وارنر تيست" التى ستتم خلال الايام القادمة .

واكد الكابتن سامح سعد عثمان انه سيتم خلال الاسبوع القادم وقبل بداية دورى الدرجة الثانية والثالثة والرابعة القاء محاضرة لشرح التعديلات الجديدة فى القانون للمدربين فى الفيوم بجميع الاقسام وذلك فى مقر المنطقة بمعرفة الكابتن صبرى صادق المحاضر الفنى .

وجهت اللجنة الشكر الى الكابتن محمود حسن مدير مركز شباب مطرطارس والكابتن نبيل جمال مرسى رئيس مجلس الادارة على تجهيز قاعة للمحاضرة واعداد الملعب لتدريب الحكام .

كشف طبى

وكانت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم قد اجرت الاسبوع الماضى الكشف الطبى فى مسشتفى فيديمين المركزى بمعرفة لجنة طبية باشراف الدكتور مبروك الزغيبى مدير المستشفى .

تم توقيع الكشف الطبى على الحكام بمختلف الدرجات الاولى والثانية والثالثة والحكام الجدد وشمل الوزن والطول والقلب والباطنة والصدر والنظر وذلك بحضور الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالمحافظة. يأتى توقيع الكشف الطبى على الحكام قبل اجراء اختبارات" الوارنر تيست" تمهيدا لبداية الموسم الكروى الجديد .

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