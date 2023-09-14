تحرير 3144 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات تموينية بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بأنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، وإدارة حماية المستهلك، والرقابة التموينية، طوال شهر أغسطس الماضي، لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.



وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن الحملات أسفرت عن تحرير 3144 محضرًا تموينيًا متنوعًا، طوال شهر أغسطس الماضي، وتنوعت المحاضر بين: "نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، بإجمالي 2616 محضرًا تموينيًا متنوعًا.



كما تم تحرير 528 محضرًا في مجال الأسواق والبترول، وتنوعت المحاضر بين: "لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز- انتهاء صلاحية- لحوم وجزارة- عدم حمل شهادة صحية- مواد بترولية- عدم تدوين الأسعار على المنتجات".



وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بكل واقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.