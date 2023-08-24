الأوكازيون الصيفي 2023.. في ظل غلاء الأسعار التي يمر بها المجتمع المصري بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يعيشها الجميع باختلاف الطبقات الاجتماعية والفئات، ترغب الكثير من الأسر المصرية في اقتناء كافة احتياجاتهم، لكن بأسعار مخفضة.

ويعتبر الأوكازيون الصيفي 2023 فرصة لراغبي الشراء سواء ملابس أو أحذية أو أدوات كهربائية أو منزلية أو أي مستلزمات أخرى بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض على بعض المنتجات إلى 70%.

موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2023

وكانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق الأوكازيون الصيفي 2023، وذلك اعتبارًا من يوم 7 أغسطس، وحتى يوم 7 سبتمبر 2023، وذلك إن لم يصدر قرارًا من الوزارة بمد فترة الأوكازيون الصيفي فترة أخرى.

تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023

وتتفاوت نسب التخفيضات خلال أوكازيون الصيف 2023 الحالي بين 50 إلى 70%، بالإضافة إلى وجود رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة المنتجات المطروحة، وفواتير البيع الموجودة في المحلات.

تحذيرات حماية المستهلك

وحذر جهاز حماية المستهلك التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون، وأن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز ستحرر محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.