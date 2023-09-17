«برايم» توجه جزءاً من حصيلة بيع المقر الإدارى لسداد القروض وأقساط التأجير التمويلى

60% من العائد لتخفيف الدين

قال الدكتور محمد عياد، رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إنه سيتم توجيه جزء من حصيلة المقر الإدارى التابع، الذى تم بيعه مؤخرا إلى سداد القروض البنكية، وأقساط التأجير التمويلى.

أضاف «عياد» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن تخصيص 60% من الحصيلة ستكون من أجل تخفيف أعباء الديون المستحقة على الشركة.

وأشار إلى أن باقى حصيلة البيع توجه إلى التوسع فى الاستثمارات سواء كانت هذه الاستثمارات تتعلق بتأسيس صناديق استثمار متخصصة، أو غيرها من الاستثمارات التى تحقق قيمة مضافة للشركة.

وأعلنت الشركة مؤخرا أنها باعت مقراً إدارياً تابعاً لإحدى الشركات التابعة بقيمة 20.75 مليون جنيه، وذلك بعدما عقدت جلسة مزاد بنظام المصاريف المغلقة لبيع مقرات إدارية مملوكة للشركة وشركاتها التابعة، وبناء على ذلك تقدم عدة مستثمرين بعروض لشراء المقرات المطروحة واستقر الرأى على بيع مقر وحيد مملوك لإحدى الشركات التابعة، كما تضمن كذلك طرح أحد الشاليهات المملوكة لإحدى الشركات التابعة وتقدم مستثمر وحيد وتم رفض العرض لكونه تحت متوسط التقييم.