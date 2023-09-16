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السبت 16 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رياض محرز أفضل لاعب في مباراة الأهلي والتعاون بالدوري السعودي

رياض محرز في مباراة
رياض محرز في مباراة الأهلي والتعاون

حصل النجم الجزائري رياض محرز على لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي والتعاون التي أقيمت مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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الأهلي يتخطى عقبة التعاون بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي

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بصمة محلية تعطي الأهلى التقدم على التعاون في الشوط الأول

وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا على التعاون بثلاثية مقابل هدفين، ليرفع الراقي رصيده إلى 15 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

سجل أهداف الأهلي في المباراة عبد الباسط هندي ووليد عبد الوهاب الأحمد وسانت ماكسيمين في الدقائق 4 و 23 و 67 من عمر المباراة، بينما سجل هدفي التعاون جواو بيدرو وموسى بارو في نهاية الشوط الأول والدقيقة 51 من اللقاء.

محرز أفضل لاعب في المباراة ..

لعب محرز المباراة كاملة، نجح في صناعة هدف وصنع 6 فرص أخرى للتهديد، وبلغت دقة الكرات الطويلة الناجحة 4/4، كما قام بمراوغتين ناجحتين، وحصل على تقييم (8.1) نجم المباراة .

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