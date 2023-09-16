بث مباشر الآن شاهد مباراة برشلونة وريال بيتيس دون تقطيع
يترقب عشاق الكرة العالمية مشاهد مباراة برشلونة ونظيره ريال بيتيس في المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الخامسة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني 2023 ـ 2024.
بث مباشر مباراة برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس مساء اليوم السبت.
تاريخ مواجهات برشلونة وريال بيتيس:
واجه فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس في 52 مواجهة سابقة، استطاع البارسا تحقيق الانتصار في 34 لقاءً، وحسم التعادل بين الفريقين في 9 مباريات، وخسر الفريق الكاتالوني أمام ريال بيتيس في 9 مواجهات.
تبدأ صافرة أحداث مباراة برشلونة ونظيره ريال بيتيس الليلة، في تمام الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس إتش دي 1.
تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني:
في حراسة المرمى: تير شتيجن.
في خط الدفاع: جواو كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.
في خط الوسط: روميو، فرينكي دي يونج، جافي.
في الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.
توقيت مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني:
تبدأ صافرة أحداث مباراة برشلونة ونظيره ريال بيتيس في الدوري الإسباني الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني:
تنقل مباراة برشلونة وريال بيتيس بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني عبر شاشة بي إن سبورتس إتش دي 1.
شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد بيتيس: