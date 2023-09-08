حماية المستهلك بالشرقية تشن حملات على المنشآت الصحية والغذائية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، خلال شهر أغسطس، عدة حملات رقابية على المحال التجارية والمصانع والمخابز والأسواق ومراكز بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري، و مباحث التموين، ومديرية الصحة والعلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي، والرقابة الإدارية شئون البيئة.

وأسفرت الجهود في مجال العلاج الح، تم تحرير محضر ضد أحد مستشفيات العيون بمدينة الزقازيق، وذلك لعدم مطابقة شروط تخزين أنابيب الغاز ومخالفة عدم فصل النفايات الخطرة، وكذلك عدم مطابقة عرفة النفايات للمطابقات.

وفي مجال المخابز، شن جهاز حماية المستهلك بالشرقية حملاتهوالرقابية على المخابز البلديه والسياحية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالتعليمات والإشتراطات التموينية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 11 محضر مخالفة ضد أصحاب المخابز لعدم الإعلان عن الأسعار، ولإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ناقص الوزن في الرغيف، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وبيانات المخبز

وفي مجال مراقبة الأغذية، تم المرور على عدد 21 منشأة وتم تحرير 13 محضر لعدم نظافة المنشأة، و 9 محاضر لعدم وجود شهادة صحية بالإضافة إلى إعدام 636 كجم مواد غذائية وعدد 30 لتر حليب، وتنفيذ 6 قرارات غلق للمنشآت.

وفي مجال الطب البيطري، تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأداوية البيطرية، لحيازة أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظور تداولها وتم التحفظ على 178 نوع من الأدوية البيطرية، ومحضر آخر تم التحفظ على 52 نوع من الأدوية البيطرية.