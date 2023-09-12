فيلم "ع الزيرو" يحتل المركز الرابع في السينمات أمس

حقق فيلم "ع الزيرو" إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 34,173 جنيه، واحتل المركز الرابع في السينمات.

فيلم "ع الزيرو"

أبطال فيلم "ع الزيرو"

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

أحداث فيلم "ع الزيرو"

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول رجل يعاني نجله من مرض خطير، يحاول إنقاذه، الأمر الذي يتطلب إجرائه عملية كبيرة تتكلف أكثر من مليون جنيه، ليعيش الجمهور معه محاولاته العثور على المال بطرق مختلفة.

وكان حقق البرومو الرسمي للفيلم على أكثر من مليوني مشاهدة خلال الـ24 ساعة الأولى من صدوره.

فيلم "ع الزيرو"

وكان أعرب المنتج جمال العدل، الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب، عن سعادته لعودة العدل جروب مرة أخرى لإنتاج الأفلام من جديد وذلك من خلال فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم.

‏‎وأضاف "فخور بهذه التجربة والتعاون مع ستوديوهات فوكس في العمل السينمائي المصري، وذلك لترسيخ إنتاج محتوى عربي مبتكر يليق بالجمهور، كما يعد هذا التعاون بداية لإنتاجات ضخمة و مختلفة خلال الفترة القادمة هادفين من ذلك تقديم محتوى سينمائي ضخم و متميز على غرار الفيلم الجديد الذي أعتبره تجربة مميزة ومحترمة".

‏‎و تابع العدل، أتمني أن ينال فيلم "ع الزيرو" أعجاب الجمهور في مصر و الوطن العربي.