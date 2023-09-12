عاجل
نقابة المحامين: النائب العام يقرر الإفراج عن الزميل أسامة إبراهيم المحامي بأسوان
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "ع الزيرو" يحتل المركز الرابع في السينمات أمس

فيلم ع الزيرو
فيلم ع الزيرو

حقق فيلم "ع الزيرو" إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 34,173 جنيه، واحتل المركز الرابع في السينمات.

فيلم "ع الزيرو"

أبطال فيلم "ع الزيرو"

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

 

أحداث فيلم "ع الزيرو"

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول رجل يعاني نجله من مرض خطير، يحاول إنقاذه، الأمر الذي يتطلب إجرائه عملية كبيرة تتكلف أكثر من مليون جنيه، ليعيش الجمهور معه محاولاته العثور على المال بطرق مختلفة.

وكان حقق البرومو الرسمي للفيلم على أكثر من مليوني مشاهدة خلال الـ24 ساعة الأولى من صدوره.

فيلم "ع الزيرو"

وكان أعرب المنتج جمال العدل، الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب، عن سعادته لعودة العدل جروب مرة أخرى لإنتاج الأفلام من جديد وذلك من خلال فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم.

 

‏‎وأضاف "فخور بهذه التجربة والتعاون مع ستوديوهات فوكس في العمل السينمائي المصري، وذلك لترسيخ إنتاج محتوى عربي مبتكر يليق بالجمهور، كما يعد هذا التعاون بداية لإنتاجات ضخمة و مختلفة خلال الفترة القادمة هادفين من ذلك تقديم محتوى سينمائي ضخم و متميز على غرار الفيلم الجديد الذي  أعتبره تجربة مميزة ومحترمة".

‏‎و تابع العدل، أتمني أن ينال فيلم "ع الزيرو" أعجاب الجمهور في مصر و الوطن العربي.

txt

إيرادات فيلم "بيت الروبي" بشباك التذاكر مساء أمس

txt

فيلم أولاد حريم كريم.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

txt

إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر أمس

txt

فيلم العميل صفر.. حصيلة إيرادته بشباك التذاكر مساء أمس

txt

رامي عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي 29 سبتمبر

txt

ميرهان حسين تكشف السبب الحقيقي خلف كواليس إعلان اعتزالها المفاجئ (شاهد)

txt

لقاء الخميسي عضو الهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة

txt

نيللي كريم تخوض السباق الدرامي في رمضان بمسلسل "فراولة" الكوميدي

txt

ركين سعد تكشف لحظات كواليس تحضيرات مشهد الحريق في "سفاح الجيزة"

txt

كريم فهمي يمازح شقيقه على خطى مسلسل "سفاح الجيزة": عملي العشا

مواد متعلقة

إيرادات فيلم "بيت الروبي" بشباك التذاكر مساء أمس

فيلم أولاد حريم كريم.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم البعبع في شباك التذاكر أمس

الجريدة الورقية