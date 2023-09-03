بركات يكشف تفاصيل مكالمة فيتوريا وكولر بشأن أزمة لاعبي الأهلي

أوضح محمد بركات، لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، والإعلامي الحالي، كواليس مكالمة روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ومارسيل كولر، مدرب الأهلي، بعد حل أزمة لاعبي المارد الأحمر الأخيرة.

وأكد بركات في تصريحات تلفزيونية أن كولر وفيتوريا جمعتهما مكالمة بدياة شهر أغسطس الماضي، لكن لم يكن تم تحديد موعد السوبر الإفريقي.

وأشار إلى أن كولر لديه الحق الكامل في طلبه باستبعاد الأربعة لاعبين، بسبب قوة مباراة السوبر الإفريقي، لأنها ببطولة.

تصريحات بركات

وقال بركات في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني: "المدرب السويسري كولر يمتلك الحق الكامل في طلب استبعاد لاعبيه الأربعة من المنتخب؛ وذلك بسبب مباراة السوبر الإفريقي، لأنها مباراة بطولة، ولكن على الجانب الآخر الوضع مختلف، وبالتأكيد سيكون هناك حل".

وتابع بركات: "البرتغالي فيتوريا على الجانب الأخر يرى أن مصر في التصنيف الخامس ونيجيريا في التصنيف السادس، ولو خسر الفراعنة مباراتي إثيوبيا وتونس، سنكون في التصنيف السادس، وسيتم استبعادنا من صدارة المجموعة بسبب كوت ديفوار لتنظيمها البطولة".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "هناك أصوات قالت لا يوجد تواصل بين الأهلي واتحاد الكرة، لكن هذا الكلام غير صحيح، فهناك اتصال شبه دائم بيني وبين خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء، لحل الأزمة، وهناك حل سيرضي مصلحة جميع الأطراف".

وأكمل: "الأزمة كلها حدثت بسبب الأرتباط الإفريقي للأهلي، حيث كان فيتوريا سيضم 4 لاعبين آخرين وهم أفشة وياسر إبراهيم وحسين الشحات وكهربا، وذلك في حالة لم يكن للأهلي مباراة كالسوبر الإفريقي، ولكن تم استبعادهم مراعاة للمارد الأحمر، وتم استدعاء 4 لاعبين فقط".

وأتم بركات تصريحاته: "أزمة المنتخب والأهلي في طريقها للحل خلال الفترة المُقبلة، وهناك تواصل مستمر مع المنتخب".

الجدير بالذكر أن فيتوريا وافق على إعفاء رباعي الأهلي من ودية تونس، ليسمح لهم بالتواجد مع الفريق الأحمر أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي.

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