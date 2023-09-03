تاريخ المواجهات تُرجح كفة مانشستر يونايتد أمام اَرسنال

يواصل اَرسنال ومانشستر يونايتد استعدادتهما القوية للمواجهة المنتظرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ويبحث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم أمام اليونايتد، والتي يتوقعها العديد من متابعي الكرة الإنجليزية بإن تكون قوية ومثيرة على غرار مباريات الفريقي طيلة السنوات الماضية.

بينما يرغب إيريك تين هاج، المدير الفنيل لـ مانشستر يونايتد، عن الانتصار خلال موقعة الجانرز، وذلك لاستمرار تقديم المستويات المميزة، بعد قلب الطاولة على نوتينجهام فورست، حيث كان الفريق متأخرًا بثنائية في أول المباراة، لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3/2 في النهاية.

تاريخ مواجهات اَرسنال ومانشستر يونايتد

تقابل اَرسنال ومانشستر يونايتد في 174 مباراة، حيث نجح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز في 75 مباراة، فيما نجح اَرسنال في الانتصار في 58 مواجهة، بينما كان التعادل حاضرًا في 41 لقاء بين الثنائي الإنجليزي.

واستطاع مانشستر يونايتد تسجيل 276 هدفًا، بينما أحرز الجانرز 246 هدفًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 12 نقطة، بينما يأتي توتنهام في الوصافة بـ 10 نقاط، فيما يحل وست هام يونايتد في المركز الثالث بـ 10 نقاط أيضًا.

ويأتي اَرسنال في المركز السادس بـ 7 نقاط، ومانشستر يونايتد عاشرًا بـ 6 نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي