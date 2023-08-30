نشرة أخبار التوك شو.. غضب قراءة القرآن على العود يشتعل ورئيس الزمالك المؤقت يحسم الجدل

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة، متوقعا أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة مئوية.

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تتخطى 40 .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين (فيديو)



كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة انخفاض السيارات بنسبة 60% خلال الفترة المقبلة بسبب انضمام مصر إلى تحالف "بريكس" الدولي.

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شعبة السيارات تكشف حقيقة انخفاض الأسعار بنسبة 60% بسبب "بريكس"

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، آخر مستجدات أزمة السجائر وأسعارها في مصر.

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الشرقية للدخان تكشف عن تحركات جديدة لضبط أسعار السجائر (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن اللقاء تناول تفاصيل مهمة عن الأزمة السودانية.

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أحمد موسى: السيسي هدفه الأول حل الأزمة في السودان (فيديو)





أكد الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أنه لم يتعرض نهائيا لملف تقسيط غرامة اللاعب الدولي محمود عبدالمنعم كهربا كما ردد البعض

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عماد البناني يكشف حقيقة موافقته على تقسيط غرامة كهربا للزمالك (فيديو)



قال عماد البناني ، رئيس نادي الزمالك المؤقت، أن هناك شرط واحد فقط من أجل الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح عن صفوف الفريق، وهذا الشرط هو موافقة الجهاز الفني الأجنبي بقيادة خوان كارلوس أوسوريو خلال الفترة المقبلة.

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رئيس الزمالك المؤقت يكشف عن شرط رحيل زيزو وفتوح (فيديو)



قال الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن القرآن الكريم كلام الله وكلام الله له تلحينه وموسيقاه الخاصة لا تصاحبها آلات الغناء.

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عالم أزهري يستنكر تلاوة القرآن على العود.. مصيبة كبرى (فيديو)



قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إنه قد فاض به الكيل بسبب ما يحدث مؤخرًا على الساحة الموسيقية سواء من مُطربي المهرجانات أو واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود قائلاً: "هتشوفوا مني الوش التاني ولا رجعة".

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مصطفى كامل مُنفعلا بسبب تلاوة القرآن على العود: هتشوفوا مني الوش التاني (فيديو)



بكت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء نتيجة تأثرها بواقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود والتي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

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بسمة وهبة تبكي بسبب قراءة القرآن على العود.. عايزين إيه من الدين؟ (فيديو)

