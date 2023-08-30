بسمة وهبة تبكي بسبب قراءة القرآن على العود.. عايزين إيه من الدين؟ (فيديو)

بكت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء نتيجة تأثرها بواقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود والتي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

واقعة إهانة للقرآن الكريم

وقالت بسمة وهبة ‏خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على شاشة "المحور" مساء الثلاثاء: "قطع إيدك ولسانك، كله إلا القرآن الكريم ويجب محاسبة مثل هؤلاء الأشخاص، وهذه إهانة للقرآن الكريم وهذا فُجر".

هنلاقيها من اللي بيحرقوا المصحف ولا اللي بيقروا القرآن على العود

وتابعت بسمة وهبة: “هي حصلت أنك تلعبوا بالقرآن.. هو ربنا سهل عندكم كدا علشان تعملوا كدا؟ أنتم عايزين إيه من الدين هنلاقيها من اللي بيحرقوا المصحف ولا اللي بيقروا القرآن على العود”.