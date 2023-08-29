أحمد موسى: السيسي هدفه الأول حل الأزمة في السودان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن اللقاء تناول تفاصيل مهمة عن الأزمة السودانية.

اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق البرهان في غاية الأهمية

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق البرهان في غاية الأهمية، لافتا الي الرئيس السيسي هدفه الأول حل الأزمة في السودان.

وتابع موسى، أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي وبعد ذلك يأتي لمصر مرة أخرى.

وأشار ا أحمد موسى، إلى أن مصر ترحب بكل الجهود والمبادرات من أجل حل ازمة السودان، ومصر أكثر دولة متأثرة من الأزمة السودانية.