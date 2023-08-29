عماد البناني يكشف حقيقة موافقته على تقسيط غرامة كهربا للزمالك (فيديو)

أكد الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أنه لم يتعرض نهائيا لملف تقسيط غرامة اللاعب الدولي محمود عبدالمنعم كهربا كما ردد البعض

وأضاف عماد البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء: " ليس لي اي علاقة بملف تقسيط غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نهائيا، والمجلس المنتخب المقبل صاحب القرار في أزمة كهربا.

الزمالك يمر بأزمة مالية كبيرة

وتابع ررئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن الزمالك يمر بأزمة مالية كبيرة ولابد من الحفاظ على نادي الزمالك، المدير الفني سيحصل على كل مستحقاته المالية.



وأردف عماد البناني، رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أنه يتم العمل حاليا على الإنتهاء من التسويات للاعبي الفريق فى كرة القدم، مضيفا: نعمل على حل أزمة الحجز على أرصدة نادي الزمالك.