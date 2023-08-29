الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عالم أزهري يستنكر تلاوة القرآن على العود.. مصيبة كبرى (فيديو)

قراءة القرآن على
قراءة القرآن على العود

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن  القرآن الكريم كلام الله وكلام الله له تلحينه وموسيقاه الخاصة لا تصاحبها آلات الغناء.

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قراءة القرآن الكريم على أنغام الموسيقى.. نقابة القراء تتوعد بموقف شديد

إذا حضر القرآن حضرت الملائكة

‏وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في "برنامج 90 دقيقة"، مع الإعلامية "بسمة وهبة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن وجود آلة يعزف بها هذا الشخص وهو يقرأ القرآن الكريم مصيبه من المصائب الشديدة التي لم نراها من قبل، فإذا حضر القرآن حضرت الملائكة، ولكن كيف سيكون حضور الملائكة وأين ستكون الرحمة في الاستماع للقرآن الكريم مع وجود آلات موسيقية وعزف وهناك انصراف عن الخشوع والتدبر والتأمل.

‏وأكد أن الأذن ستكون مع الموسيقى وليس مع كلام الله وهذه مصيبه من المصائب ولا يجوز شرعا على الإطلاق أن يصاحب القرآن الكريم عزف علي أي آلات