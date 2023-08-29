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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تتخطى 40 .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين (فيديو)

الدكتور محمود القياتي،
الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد ال

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة، متوقعا أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة مئوية.

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حالة الطقس.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقنا

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن محافظات جنوب الصعيد متوقع أن تتخطى 40 درجة مئوية، مؤكدا أن هدوء سرعات الرياح سيجعلنا نشعر بأرتفاع نسبة الرطوبة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي، سيكون هو المسيطر خلال الـ 48 ساعة القادمة، وهو المتسبب بأرتفاع درجات الحرارة.

بدءا من الجمعة ستعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأشار عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من الجمعة ستعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وسيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية.