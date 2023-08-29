الشرقية للدخان تكشف عن تحركات جديدة لضبط أسعار السجائر (فيديو)
كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، آخر مستجدات أزمة السجائر وأسعارها في مصر.
وقال أمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، مساء اليوم :" لا ننكر وجو مقاومة شديدة من المستفيدين من أزمة أسعار السجائر".
مصممون على ضبط الأسواق وأسعار السجائر
وأضاف:" مصممون على ضبط الأسواق وأسعار السجائر، وسيكون هناك مواقف جديدة سيتم اتخاذها خلال الايام المقبلة".
تحركات في الفترة المقبلة لضبط أسعار السجائر
وتابع هاني أمان:" إحنا بنقول للتجار المكسب الطبيعي معقول فلماذا يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار السجائر"، مردفا: "سيكون هناك تحركات في الفترة المقبلة لضبط أسعار السجائر في السوق المصري".