عاجل
سرقة المتحف البريطاني تهز العالم والخطر يحوم حول المعروضات المصرية الوثائق المطلوبة للتقديم على وظائف الخارجية السعودية جمال العدل يفتح أبواب الجحيم علي محمد هنيدي"أرض النفاق ملكي ومش حقك" أحمد موسى: السيسي هدفه الأول حل الأزمة في السودان (فيديو) نيجيريا تضرب لصوص النفط في غارات جوية
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الشرقية للدخان تكشف عن تحركات جديدة لضبط أسعار السجائر (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، آخر مستجدات أزمة السجائر وأسعارها في مصر.

txt

شعبة الدخان تكشف عن 3 خطوات تقضي على أزمة السجائر في 24 ساعة

وقال أمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، مساء اليوم :" لا ننكر وجو مقاومة شديدة من المستفيدين من أزمة أسعار السجائر".

 مصممون على ضبط الأسواق وأسعار السجائر

وأضاف:" مصممون على ضبط الأسواق وأسعار السجائر، وسيكون هناك مواقف جديدة سيتم اتخاذها خلال الايام المقبلة".

 تحركات في الفترة المقبلة لضبط  أسعار السجائر 

وتابع هاني أمان:" إحنا بنقول للتجار المكسب الطبيعي معقول فلماذا يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار السجائر"، مردفا: "سيكون هناك تحركات في الفترة المقبلة لضبط  أسعار السجائر في السوق المصري".

مواد متعلقة

شعبة الدخان تكشف عن 3 خطوات تقضي على أزمة السجائر في 24 ساعة

زحام وتكدس على منافذ بيع السجائر بقنا