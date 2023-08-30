مصطفى كامل مُنفعلا بسبب تلاوة القرآن على العود: هتشوفوا مني الوش التاني (فيديو)

قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إنه قد فاض به الكيل بسبب ما يحدث مؤخرًا على الساحة الموسيقية سواء من مُطربي المهرجانات أو واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود قائلاً: "هتشوفوا مني الوش التاني ولا رجعة".

وأضاف مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية له في "برنامج 90 دقيقة"، مع الإعلامية "بسمة وهبة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن الملحن صاحب واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود سوف يتم تحويله للتحقيق إذا ثبت أنه عضو بالنقابة وهذا الفعل مرفوض ولن نتوقف عند ذلك فقط بل سيتم رفع دعوى قضائية ضد مثل هذه الأفعال.

دعوة لكل مُحاميّ مصر بتقديم بلاغ ضد الشخص المسيء للقرآن

‏ووجّه مصطفى كامل الدعوة لكل مُحاميّ مصر بتقديم بلاغ ضد هذا الشخص الذي أساء للقرآن الكريم، مؤكدًا أن لهم منه كامل الدعم لتوجيه كافة أنواع البلاغات ضده من جميع محافظات مصر.