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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

شعبة السيارات تكشف حقيقة انخفاض الأسعار بنسبة 60% بسبب "بريكس"

سيارات
سيارات

كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة انخفاض السيارات بنسبة 60% خلال الفترة المقبلة بسبب انضمام مصر إلى تحالف "بريكس" الدولي.

وقال إن الرابطة لم تطلق تصريحات تتوقع انخفاض أسعار السيارات خاصة أنه لم يحدث أي تغيير على السياسات النقدية للدولة، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 10% نتيجة الانضمام.

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من الدائرى لدريم.. حركة السيارات بطريق الواحات

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حركة السيارات بمحور صلاح سالم مساء اليوم

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن الدولة ستظل في الأزمة طالما لم تنتج السيارات وتصدرها.

 

أسعار فلكية

وكان عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، قال إن السوق: "يمر بمرحلة كارثية في سوق السيارات بعد جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بارتفاع سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه، وعدم توافر العملة وتراجع أعداد السيارات المستوردة". 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "كل ما ناخد نفسنا ونتفائل بحدوث انفراجة في سوق السيارات تحصل ظروف قدرية واقتصادية تزيد الأمور سوءا". 

وتابع: "لن يتعافى قطاع السيارات إلا بعد استقرار سعر الدولار وتوافر العملة بما يضمن جدية الاستيراد والتعامل مع الشركات الأم في الخارج لأن السيارات سلعة مرتفعة السعر لابد من فتح اعتمادات لها بشكل دوري، وتتوافر لها العملة الأجنبية بشكل قابل للتحكم وسلس".

وأكمل: "نصنع محليا ما بين 40 إلى 45% لذلك يجب أن يكون اهتمام بالمنتج المحلي من السيارات، وهذا يحتاج إلى جهد احترافي كبير في السوق".

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